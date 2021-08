Les douaniers canadiens commencent leurs moyens de pression

Les 8 500 syndiqués de l’Agence des services frontaliers sont en grève depuis tôt vendredi matin après une nuit entière de négociation. Les moyens de pression causent déjà d'importants ralentissements à la frontière entre Windsor et Détroit.

Il s'agit d'un des plus importants corridors commercialux entre le Canada et les États-Unis. Le Québec n'a pas encore été touché par le mouvement de grève.

Les douaniers dénoncent un climat de travail toxique et demandent de meilleurs salaires. Leur dernière convention collective est échue depuis 3 ans. L’Alliance de la Fonction publique du Canada et son Syndicat des Douanes et de l’Immigration devraient s'adresser aux médias en fin d'avant-midi.

Le conflit de travail survient à quelques jours de la réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour les voyages non essentiels. Les Américains complètement vaccinés pourront nous visiter sans effectuer de quarantaine, dès lundi. Washington n'a toujours pas statué sur la réouverture de ses frontières aux touristes.

Les voyageurs internationaux ayant reçu leurs deux doses de vaccins pourront entrer au Canada à compter du 7 septembre.