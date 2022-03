Les élèves sortent des cours d'éducation physique pour vapoter

Elles goûtent la cerise, la gomme balloune ou le melon d'eau. Elles sont pratiquement sans odeur et sont parfois aussi petites qu'une clef USB. L'usage répandu de la vapoteuse chez les jeunes préoccupe tellement le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) qu'il fait l'objet d'une nouvelle campagne de prévention, ce matin.

La directrice générale du CQTS Annie Papageorgiou ne compte plus les anecdotes de jeunes qui demandent à quitter leur classe pour prendre une «pof» de vapoteuse, même en éducation physique. Près du tiers des élèves de secondaire 4 et 5 vapotent selon les plus récentes études.

« Les jeunes qui quittent la classe pour aller vapoter ce n'est pas parce qu'ils sont cool, mais c'est parce qu'ils en ont besoin. Leur système de récompense fonctionne comme ça. S'ils vivent une situation de stress, s'ils ont un examen ou s'ils ne sont plus intéressés par ce que le prof dit, ils sortent pour aller vapoter. Ils sont dépendants à la nicotine, » affirme Mme Papageorgiou.

En plus d'être la cible de nombreuses campagnes de marketing de l'industrie, les jeunes sont généralement très mal informés sur les risques associés au liquide contenu dans la cigarette électronique. À peine un jeune sur 5 pense que l'usage de la vapoteuse est risqué pour sa santé. Pourtant, 90 % des jeunes qui vapotent utilisent un e-liquide contenant de la nicotine.

« Tous les jeunes nous rapportent que lorsqu'ils commencent à vapoter, ils deviennent rapidement essoufflés (...) Ils ont en plus 48% plus de risques de développer de l'asthme. Quand on est un jeune qui veut rester en forme et en santé, ça n'a pas de bon sens de commencer à vapoter, » ajoute Mme Papageorgiou,

La proportion des jeunes qui vapotent au secondaire est passée de 4 % en 2013 à 21 % en 2019 d'après une étude de Statistique Québec