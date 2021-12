Les employés de la santé positifs à la Covid pourront revenir au travail

Québec va permettre à des employés de la santé atteints de la Covid de revenir au travail mais selon certaines conditions. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre de la santé Christian Dubé.

Lundi, 7000 travailleurs étaient absents en raison de la Covid-19. Dans les prochains jours le ministre s'attend à ce que ce chiffre augmente à 10,000. Christian Dubé explique que son gouvernement n'a d'autre choix pour éviter des bris de service dans les établissements de santé.

'' Si on avait le personnel qu'il faut on aurait pas besoin de poser ce geste mais là on doit prendre des mesures très concrètes. C'est une question de risque et de balance des inconvénients. Vous comprendrez qu'on aime mieux faire travailler un employé qu'on aurait retiré avant en autant qu'on le fasse sous certaines conditions, pour éviter des bris de services. Je vous garantis que ce sera du cas par cas.''

- Christian Dubé, ministre de la santé du Québec