Les forts vents causent plusieurs pannes d'électricité

Des forts vents allant jusqu'à 70 km/h ont causé plusieurs pannes d'électricité à travers tout le Québec aujourd'hui.

À 18h, plus de 70 000 abonnés d'Hydro-Québec étaient toujours privés de courant. Vous pouvez consulter la carte illustrant les pannes sur le site d'Hydro-Québec, en cliquant ICI!

C'est le Grand Montréal qui a été le secteur le plus touché. Au plus fort des pannes, on comptait plus de 63 000 clients plongés dans le noir dans la métropole vers 15h et plus de 130 000 à l'échelle de la province. La Montérégie, les Laurentides, Laval, Lanaudière et l'Outaouais étaient également affectés par ces rafales.

Hydro-Québec affirme que ses équipes sont déployées sur le terrain pour rétablir le service le plus rapidement possible, sans toutefois être en mesure de donner un délai précis.

«La tempête évolue et se déplace vers l'est de la province. Nos monteurs sont mobilisés et travaillent déjà à rétablir le service. Cependant, les vents qui s'intensifient encore leur compliquent la tâche. Nous vous remercions de votre patience.» -Hydro-Québec

Ces vents proviennent de la tempête tropicale Cristobal, qui traversait le Golfe du Mexique dimanche dernier. Ils devaient faiblir en fin d'après-midi.