Les Gatinois appuient un projet de tramway

Une majorité de Gatinois appuie un projet de tramway qui relierait Gatineau au centre-ville d'Ottawa. C'est ce que révèle un sondage SOM réalisé pour Radio-Canada.

L'étude démontre que 23% des répondants se disent très favorables et près de 40% (39%) plutôt favorables à ce moyen de transport. Les personnes âgées de 65 ans et plus et les diplômés universitaires sont les plus nombreux à appuyer l’idée.

Division sur le tracé

Toutefois, les citoyens interrogés ne s'entendent pas sur le tracé du tramway.

Plus de la moitié (52%) favorise un tunnel sous la rue Sparks tandis que 48% souhaiterait que le véhicule électrique roule en surface sur la rue Wellington.

La Ville d’Ottawa a déjà donné son appui au tunnel. Il s'agit d'une option qui pourrait coûter près d'un milliard de dollars de plus que celle en surface proposée par la Société de Transport de l'Outaouais. Le fédéral a annoncé en février la création d'un fonds permanent pour le transport collectif. Les élus de Gatineau espèrent que des sommes seront allouées pour la réalisation du projet évalué à 3 milliards de dollars.

Le sondage SOM-Radio-Canada a été mené en ligne auprès de 1072 citoyens de la région.