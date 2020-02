Les manifestants de Saint-Lambert défient l'injonction du CN

Le camping d'hiver se poursuit sur les voies ferrées à Saint-Lambert pour une 3e journée consécutive. Les manifestants défient l'injonction obtenue par le CN pour les déloger.

Une copie du jugement a été remise aux manifestants par la police de Longueuil à 19h hier soir. Aucune action policière n'a été entreprise par la suite.

Les manifestants ont même demandé du soutien via Twitter ce matin afin de poursuivre la démonstration en soutien au peuple autochtone Wet'suwet'en.

Another sunny day on the blockade in Saint Lambert. pic.twitter.com/fxOrI9XEze