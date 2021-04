Le traditionnel poisson d'avril a inspiré bon nombre d'individus, entreprises, organismes et même des municipalités. Avez-vous mordu à l'hameçon ?

Voici quelques-unes des meilleures attrapes repérées sur le web par notre équipe !

With opening day today, excited to announce we’re bringing the Expos back to the MLB in 2022. Excited to be the first player/coach/owner in MLB history. pic.twitter.com/Sre5y5LUL2