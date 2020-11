Les Montréalais invités à profiter de l'hiver

Montréal veut inciter ses citoyens à sortir prendre l'air et à bouger cet hiver, malgré la pandémie.

La Ville investit 600 000 $ pour aménager 25 stations hivernales, près des artères commerciales. Elles seront dotées de mobilier urbain et d'éclairages colorés et agrémentées de musique. Les installations ludiques, dotées de mobilier urbain et d'éclairages colorés, égaieront des places publiques, des parcs, des stationnements ou des espaces vacants.

L'administration Plante veut encourager la population à visiter les artères commerciales et à soutenir les commerçants locaux.

«Cette année, l'ensemble de la communauté montréalaise, les arrondissements, les commerçants, les designers et les artistes, entre autres, ont mis la main à la pâte pour offrir un peu de magie aux Montréalaises et aux Montréalais et pour les inciter à encourager leurs commerçants locaux en cette période des Fêtes si particulière. En plus des stations hivernales, la population pourra profiter de nombreux marchés de Noël un peu partout à Montréal, de l'illumination du centre-ville, d'un parcours hivernal ludique à Sainte-Geneviève ou de l'exposition sur les 100 ans des Archives nationales du Québec, sur la rue Saint-Denis. Il y aura de tout pour tous et nous encourageons fortement les Montréalaises et les Montréalais à visiter leurs artères commerciales en vue de leurs achats des Fêtes.» -La mairesse de Montréal, Valérie Plante

Il sera aussi possible de pratiquer le ski de fond, la raquette et la randonnée dans les 20 grands parcs de la métropole.

Les parcs de l'Anse-à-l'Orme, du Cap Saint-Jacques et de Pointe-aux-Prairies offriront, de plus, des sentiers de fat bike. Les enfants pourront, quant à eux, glisser au parc Grovehill, à Lachine, ou au parc Ignace-Bourget, dans le Sud-Ouest. Des patinoires extérieures seront également offertes pour le patin libre dans les différents arrondissements.

Pour la première fois cette année, les Montréalais pourront réserver leurs équipements en ligne. La location sera gratuite pour les 18 ans et moins.

Une programmation spéciale est prévue au parc Jean-Drapeau pour remplacer la traditionnelle Fête des Neiges.