Les oursons du beurre d'arachide Kraft prennent leur retraite!

Un classique de nos déjeuners vivra bientôt une transformation... si ce n'est pas un poisson d'avril!

La compagnie Kraft a annoncé sur les réseaux sociaux que les deux oursons emblématiques qui figurent sur les pots de beurre d'arachide depuis plus de 60 ans prennent leur retraite!

La dernière journée de service de Crunchy et Smoothie était hier.

On ignore par qui ou quoi ils seront remplacés... Kraft a choisi un drôle de moment dans l'année pour faire son annonce. Certains se demandent s'il ne s'agit pas d'une blague. Qui sait!

