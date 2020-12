Les partis à Québec font front commun contre rassemblements et voyages

Le premier ministre et les trois chefs des partis d'opposition unissent leur voix pour une première fois aujourd'hui, à l'approche des Fêtes, pour encourager les Québécois à respecter les consignes et à ne pas se réunir, pour sauver le réseau de la santé. Ils ont aussi appelé la population à ne pas voyager, même si c'est permis.

Le premier ministre François Legault, la chef libérale Dominique Anglade, la co-porte-parole solidaire Manon Massé et le chef péquiste Paul St-Pierre-Plamondon ont tous sensiblement passé le même message cet après-midi, lors d'une première conférence de presse commune.

Tous ont témoigné de leur inquiétude alors que les hôpitaux sont surchargés. Le nombre d'hospitalisations demeure inquiétant à 1 055 aujourd'hui, alors que plus de 7 000 employés du réseau de la santé sont actuellement en congé de maladie, selon François Legault.

Le premier ministre reconnait qu'il n'a pas de contrôle sur ce qui se passe dans les maisons, mais espère que les gens seront disciplinés.

« Ce n'est pas le temps de trouver un truc pour ne pas se faire pogner, c'est le temps d'être responsable. L'idée, c'est de ne pas engorger encore plus nos hôpitaux, qui sont à la limite, et éviter qu'on soit obligés de reporter encore plus de chirurgies. Dites-vous que ça pourrait être un de vos proches, que ça pourrait être vous. » - François Legault, premier ministre

Les chefs de parti ont appelé la population à penser aux autres et à ne pas se réunir où c'est interdit, par respect pour ceux qui sont au front depuis neuf mois. En zone rouge, les rassemblements sont interdits, mais il est permis d'inviter une personne seule dans une bulle familiale.

« Si je joins ma voix, ce n'est pas parce que je suis docile ou parce que je veux être obéissante. C'est par solidarité avec ces personnes-là qui n'hésitent pas, jour après jour, à mettre leur vie en danger pour nos concitoyens. Je pense que c'est super important que tout le monde fasse le petit bout qui est le leur. » - Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

La province enregistre aujourd'hui un record de 2 183 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui, soit plus de 2000 cas quotidiens pour une quatrième journée de suite.

Si les Québécois sont disciplinés durant le temps des fêtes, la moyenne de nouveaux cas quotidiens pourrait retomber autour de 800, soit ce qu'on enregistrait en octobre, selon les nouvelles projections de l'INSPQ. Les écoles sont fermées jusqu'au 11 janvier comme le seront tous les commerces non essentiels à compter de vendredi.

François Legault a indiqué qu'il évaluait la situation des cas et des hospitalisations tous les jours. Il décidera la première semaine de janvier s'il prolongera les mesures de confinement, mais espère que ça ne sera pas nécessaire. Il compte toutefois rouvrir les écoles comme prévu.

ÉVITER LES VOYAGES NON ESSENTIELS

Les Québécois sont nombreux à fuir l'hiver et le froid en s'envolant vers le Sud ces jours-ci. Ce n'est pas le temps, même si c'est permis, a martelé le premier ministre en conférence de presse cet après-midi. « Ce n'est pas recommandé. Je pense qu'aller dans un tout inclus à Punta Cana ou à Cancún avec des buffets et des gens qui sont près les uns des autres, ce n'est sûrement pas souhaitable, » avoue François Legault. « Dans certains cas, c'est possible de respecter les consignes, mais ce n'est pas idéal. »

Le premier ministre a promis qu'il s'assurerait avec le gouvernement fédéral que des mesures sévères soient mises en place pour faire le suivi des voyageurs qui reviennent et s'assurer qu'ils respectent leur quarantaine.

« On se rappelle tous ce qu'on a vécu au début du mois de mars avec le retour du congé scolaire. On ne voudrait pas que ça se répète. [...] Si jamais c'est nécessaire qu'on ajoute du personnel à celui du gouvernement fédéral, on le fera. » - François Legault, premier ministre

Monsieur Legault s'est également dit ouvert à des mesures plus strictes, dans la même lignée que son homologue ontarien Doug Ford, qui demande notamment au fédéral d'imposer le dépistage aux vacanciers qui reviennent. Il souhaite toutefois d'abord plus de renseignements du fédéral sur les mesures prévues.

DOSES DE VACCIN ENCORE LIMITÉES

Il y a tout de même une lueur d'espoir avec l'arrivée du vaccin, dont la campagne s'est accentuée depuis hier. Le Québec devrait pouvoir vacciner 42 000 personnes dans les prochaines semaines.

4 875 doses du vaccin de Pfizer ont été reçues jusqu'à maintenant et 50 000 autres sont attendues cette semaine. 29 000 devraient arriver ensuite dans deux semaines, pour un total de 84 000 doses confirmées jusqu'à maintenant.

Le premier ministre François Legault a uni sa voix à celle des trois chefs de l'opposition pour demander aux Québécois de se serrer les coudes. « Le nombre de vaccins qu'on reçoit est quand même limité, donc au cours des prochaines semaines, la situation va demeurer critique, » avoue-t-il.

Malgré cela, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, a appelé les Québécois à ne pas se laisser abattre et à garder le moral.

« Plusieurs concitoyens nous disent qu'ils sont tannés, certains sont en colère, frustrés, certains sont fatigués, mais il ne faut pas laisser ces sentiments-là prendre le dessus, parce que quand ils prennent le dessus, c'est le virus qui gagne. » - Dominique Anglade, chef libérale

La chef libérale demande aussi aux Québécois d'être créatifs et de prendre contact avec les personnes seules, pour qu'elles ne soient pas isolées pour les Fêtes. Paul Saint-Pierre-Plamondon, du Parti québécois, a lui aussi invité les gens à faire preuve d'altruisme. « Posez des petits gestes, des cartes de Noël, des tartes au sucre, n'importe quoi qui témoigne d'affection et d'intérêt pour les autres. Acheter Québécois aussi, c'est de s'occuper de notre monde, » a-t-il ajouté.