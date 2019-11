Les personnes seules représentent 49% des demandes d'aide alimentaire

Le visage de la faim change encore au Québec. Alors que la période des Fêtes et des réjouissances approche, des dizaines de milliers de personnes peinent encore se nourrir convenablement au quotidien.

La moitié des gens (49%) qui ont fait appel aux services des banques alimentaires cette année étaient des personnes seules, selon le dernier Bilan-Faim.

La preuve que le visage de la faim est en constante évolution, 13,5 % des bénéficiaires en 2019 occupaient un emploi durant cette période et peinaient quand même à mettre à manger sur la table, un nombre en augmentation. Les chiffres varient par région et vous pouvez les consulter ICI.

La structure même de l'emploi au Québec peut être responsable de ces chiffres, selon la directrice générale des Banques alimentaires du Québec.

« Il y a des emplois qui sont à statut précaire. Bien entendu, avec l'augmentation du salaire minimum, il y a des entreprises qui vont modifier un peu la structure aussi de leur organisation du travail, et ç'a des impacts. Des gens qui occupaient un emploi doivent en occuper parfois deux, et même parfois trois pour joindre les deux bouts, ça devient épuisant. »

En 2019 à travers la province, 1,9 million de demandes d'aide ont été reçues chaque mois, ce qui représente 500 000 personnes aidées. 39% des demandes de paniers de provisions proviennent de ménages qui ont des enfants.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse des demandes, mais Annie Gauvin estime que grâce à la sensibilisation, les personnes vulnérables ont de moins en moins honte de demander de l'aide pour s'en sortir.

Par contre, elle croit que le réseau devrait être encore mieux structuré afin de permettre aux organismes locaux de bien répondre aux besoins. Le nombre de personnes aidées par mois est plutôt stable, tout comme les ressources gouvernementales, jugées insuffisantes.

« Ce que les moissons sont capables de faire collectivement, c'est de récolter de 35 à 40 millions de denrées par année. Si on structure bien le réseau et qu'on donne les moyens aux moissons d'offrir un service adéquat, on aide l'ensemble des gens à travers le Québec. »

- Annie Gauvin, directrice générale des Banques alimentaires du Québec