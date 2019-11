Les piétons auront plus de temps pour traverser les rues de Montréal

Les piétons montréalais auront bientôt plus de temps pour traverser aux intersections. L'administration Plante investit près de 60 millions $ pour mettre en place différentes mesures visant à améliorer son bilan routier.

Des feux de piétons seront ajoutés sur 1300 intersections avec feux de circulation. La Ville analysera aussi 1985 intersections pour ajouter de quatre à six secondes au décompte numérique.

Le temps de traverse sera également bonifié de façon encore plus importante près des CLSC, hôpitaux, CPE et écoles primaires pour faciliter les déplacements des clientèles plus vulnérables.

« Il y a quelques années, on avait des critères comme: lorsqu'il y a quatre accidents, on regarde et on décide de peut-être reprogrammer le feu. Là, toutes les intersections seront faites pour la protection des piétons. C'est un changement de paradigme important.» - Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité, Ville de Montréal

Le décompte numérique pourrait aussi être rehaussé aux intersections les plus achalandées de la ville.

La Ville déboursera 58,5 millions $ sur trois ans pour mettre en place ces mesures, dans le cadre du plan d’action Vision zéro 2019-2021.

La mairesse Valérie Plante souhaite que le partage de la route devienne une priorité pour tout le monde.