Les policiers de Longueuil viennent en aide au réfugiés ukrainiens

L'élan de solidarité pour les réfugiés ukrainiens se poursuit au Québec. Cette fois ce sont les policiers de Longueuil qui invitent la population à faire des dons pour les victimes du conflit qui en est à son 18e jour.

Se disant ''profondément touché'' par les images de la guerre en Ukraine, le Service de police a décidé de se mobiliser pour tenter d'apaiser les souffrances et répondre aux besoins urgents des Ukrainiens qui fuient leur pays par milliers.

L'initiative qui vient d'un policier à la retraite, Mario Solari, vise à amasser divers produits qui seront acheminés vers l'Ukraine. Dans un long message sur Facebook, le Service de police tient à préciser qu'il n'y aura aucune collecte d'argent ni de vêtements. On invite plutôt les citoyens à faire des dons de produits et d'articles essentiels au quotidien.

On pense notamment à des produits d'hygiène, des produits pour bébés tels que des couches et des biberons et pour les personnes âgées on recherche notamment des marchette et des cannes. Une cinquantaine de boites ont déjà été préparées et prêtes pour être envoyées en Ukraine.

La collecte aura lieu ce dimanche 13 mars entre 9h00 et 17h00 dans le stationnement des Promenades Saint-Bruno.