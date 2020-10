Les premières voitures du REM arrivent dans le Grand Montréal

🚈 Les premières voitures du REM sont arrivées dans le Grand Montréal! Plus de photos et d'info sur cet important jalon ici : https://t.co/0sEC4ulURp pic.twitter.com/eNh8R5CtZE

Après 23 jours en mer, elles ont effectué environ 800 km depuis le port de New York - New Jersey. Chaque voiture, emballée dans un cocon blanc, était escortée, durant leur périple.

Chaque voiture a été débarquée au port de New York – New Jersey au moyen de systèmes de levage - Alstom / M. Glucksman

Les voitures ont chacune pris place sur une remorque raillée spécialement conçue pour le transport de voitures de trains - Alstom / M. Glucksman

Le déchargement et le transport sont des opérations délicates. Les voitures sont emballées dans un cocon blanc - Alstom / M. Glucksman

Une voiture du REM fait son entrée dans l'atelier d'entretien de Brossard - Alstom / C. Fleury

Les voitures du REM ont effectué environ 800 km sur les routes d’Amérique du Nord, entre le port de New York - New Jersey et Brossard- Alstom / C. Fleury

Les voitures étaient escortées tout au long de leur périple - Alstom / C. Fleury

Les voitures seront dévoilées au grand public un peu plus tard cet automne - Alstom / C. Fleury