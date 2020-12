Les premiers Canadiens pourraient être vaccinés la semaine prochaine

Les résidents des CHSLD de Montréal et de Québec seront vaccinés en premier contre la COVID-19.

Si tout va bien, le Québec prévoit recevoir 4000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et donc vacciner 2000 personnes, dès la semaine prochaine.

Entre 22 000 et 28 000 Québécois devraient être vaccinés entre le 21 décembre et le 4 janvier, si bien sûr Santé Canada approuve le vaccin.

Puis avec l'arrivée du vaccin Moderna, un total de 650 000 personnes pourraient être vaccinées au cours des trois premiers mois de 2021.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, reconnaît qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, mais demande aux Québécois de ne pas avoir un faux sentiment de sécurité...

«On est dans un marathon, on voit la ligne d'arrivée, mais les derniers kilomètres sont toujours les plus difficiles. [...] Et ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à faire les sacrifices qu'on doit faire pour se rendre jusqu'à la vaccination. [...] Et je le répète, le vaccin ne guérit pas la COVID.»

-Christian Dubé, ministre de la Santé