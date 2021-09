Les professionnels et techniciens de la santé réclament leur part du gâteau

Les professionnels et techniciens du réseau de la santé sont furieux contre Québec qui a accordé plus tôt cette semaine des milliers de dollars en primes aux infirmières.

Selon l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) les mesures annoncées visent un seul corps de métier. Selon le président par intérim, Robert Comeau, elles n'auront aucun effet pour diminuer la surcharge de travail dans d'autres secteurs du réseau de la santé où les listes d'attente s'allongent. C'est le cas par exemple en imagerie médicale, dans les laboratoires ou dans les centres jeunesses.

Monsieur Comeau explique la colère soudaine exprimée par ses membres par le fait qu'ils se sont faire dire que Québec n'avait pas plus d'argent pour eux en santé. Ils réclament donc leur part du gâteau.

Entretemps le syndicat suspend le vote sur la dernière offre patronale.



«Le Secrétariat du Conseil du trésor nous a répété à plusieurs reprises à la table de négociation qu'il ne pouvait nous offrir plus, qu'il avait atteint sa limite. Avec l'annonce d'hier pour les infirmières, on constate en effet que le gouvernement a encore de la marge de manœuvre pour améliorer l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre dans le secteur public».

- Robert Comeau, prés. par intérim, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé