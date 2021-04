Les Québécois sont nombreux à faire la file pour être vaccinés

Les Québécois de 55 ans et plus étaient nombreux à patienter ce matin devant les cliniques sans rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca.

L'appel lancé hier par le ministre de la Santé, Christian Dubé a été entendu. Des files d'attente ont été observées dans plusieurs régions de la province avant même l'ouverture des portes à 8h ce matin.

La demande était si forte à Québec que les policiers ont été appelés pour gérer la congestion routière. Les deux cliniques sans rendez-vous de la Capitale-Nationale peuvent vacciner de 1000 à 1500 personnes par jour.

À Montréal, les premiers intéressés sont arrivés vers 5h45 pour patienter devant le Stade olympique où les sans rendez-vous sont acceptés.

Jean-Nicolas Aubé, Santé publique de Montréal/Ils étaient nombreux à se faire vacciner au Palais de Congrès de Montréal ce matin.

À Jonquière, de nombreuses personnes sont reparties bredouilles puisque seulement un peu plus d'une centaine de doses du vaccin AstraZeneca ont été distribuées ce matin. La vaccination sans rendez-vous reprendra demain et elle sera disponible également aux cliniques de Roberval et Chicoutimi.

À Gatineau, des centaines de quinquagénaires ont patienté devant le Palais des congrès pour obtenir une des 9000 doses disponibles.

