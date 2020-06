Les Québécois verront peut-être un spectacle en salle d'ici le 24 juin

Les Québécois qui ont soif de culture et les artistes ont une lueur d'espoir à laquelle s'accrocher. Les lieux de diffusion culturelle, comme les cinémas, salles de spectacle et théâtre, pourraient rouvrir leurs portes avant le 24 juin.

La CNESST travaille sur un guide de mesures à mettre en place pour respecter les règles sanitaires en vigueur, incluant un nombre restreint de spectateurs pour respecter la distanciation sociale. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, se dit confiante d'obtenir l'accord de la Santé publique sous peu.

Les détails entourant cette nouvelle phase du déconfinement seront détaillés lors d'une annonce «dans les prochains jours».

Cette phrase lancée par la ministre Roy est de la musique aux oreilles de Diffusion Saguenay qui n'avait jusqu'à maintenant reçu aucun signal positif depuis l'arrêt de ses activités le 12 mars dernier. L'équipe est toujours au travail et réfléchit à plusieurs scénarios, mais sans l'aval de la Santé publique et de Québec, c'est impossible de mettre en plan en action, explique la directrice de la programmation et du marketing, Claudine Bourdages.

« On a entendu le mot spectacle, billet, culture et artiste aujourd'hui ! On était fous de joie ! On planche évidemment sur plusieurs scénarios, on a des idées et on a hâte de retrouver nos lieux, mais c'est évident qu'il y aura beaucoup de travail à faire avant d'accueillir les gens dans nos salles. »