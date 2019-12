Les Raptors et Don Cherry au sommet des recherches Google au Canada

La fièvre de la NBA s'est emparée du Canada en entier le printemps et ça s'est reflété sur le moteur de recherche Goolge. Les Raptors de Toronto arrivent en tête de liste des recherches des internautes en 2019.

Le joueur de basket Kawhi Leonard, les élections canadiennes et l'acteur Luke Perry suivent tour à tour dans le top 10 des mots les plus recherchés. Le controversé commentateur de hockey Don Cherry qui a été remercié il y a exactement un mois du réseau Sportsnet fait aussi partie du top 10 derrière l'athlète de l'année, la joueuse de tennis Bianca Andreescu.

Les Canadiens ont aussi voulu en savoir plus sur la série Game of Thrones et le méchant des Avengers, Thanos. Ces deux sujets font aussi partie des mots les plus recherchés.

Vous voulez connaître l'âge de Dolly Parton? 73 ans! On vous le dit parce que c'est la deuxième question la plus posée sur le moteur de recherche après: comment m'enregistrer pour voter aux élections?

En chansons: Old Town Road (Lil Nas X), Shallow (Lady Gaga et Bradley Cooper) et 7 Rings (Ariana Grande) occupent le top 3 des titres les plus recherchés.