Les rassemblements limités à 6 personnes dès le 26 décembre

Pas plus de 2 familles bulles dans un rassemblement tant à la maison que dans les restos à compter du 26 décembre. C'est ce qu'a annoncé mercredi le gouvernement Legault qui veut freiner la propagation fulgurante du variant Omicron.

Les rassemblements de 10 personnes seront toutefois permis d'ici le 25 décembre. L'objectif est d'éviter un débordement dans les hôpitaux.

«J’invite tous les Québécois, qui sont capables de reporter ses Fêtes, de le faire. On vous demande d’avoir un seul souper, le 24 ou le 25, mais pas les deux soirs.''

Le premier ministre a affirmé que le Québec allait établir un record de cas quotidiens, mercredi. Les autorités de santé publique s'attendent à 9000 cas pour la journée de mercredi seulement.

''On passe et on va passer dans les prochaines semaines une très dure épreuve, mais ce n'est pas la première fois que notre peuple fait face à une grande épreuve. Ça ne sera pas un beau Noël pour tout le monde. C'est important d'aider les autres, appeler les personnes qui sont seules.''

- François Legault, premier ministre du Québec