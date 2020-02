Les sacs de plastique bannis de la Métropole

L'administration Plante veut interdire tous les sacs de plastique individuels dans ses commerces le plus rapidement possible.

Elle a déjà limité l'épaisseur des sacs en 2018 avec un succès mitigé.

Le règlement sera modifié pour être plus contraignant ces prochains mois.

"La crise du recyclage qu'on vient de vivre pour moi c'est une alarme. De penser qu'avant on l'envoyait (les sacs de plastique) en Asie en se fermant les yeux et en disant qu'on avait recyclé, ça ne tient plus la route." - Valérie Plante