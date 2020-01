Les syndiqués de Swissport déclenchent la grève aux aéroports de Montréal

Si vous devez prendre l'avion à l'aéroport Montréal-Trudeau, confirmez votre départ avant de vous déplacer.

Les syndiqués de la compagnie Swissport chargés de l'entretien mécanique et du ravitaillement en carburant des avions de toutes les compagnies aériennes de l'aéroport Montréal/Trudeau & de Mirabel ont mis leur menace à exécution et ont déclenché la grève à 11h cet avant-midi. Les négociations étaient rompues depuis hier soir, malgré une intense fin de semaine de pourparlers.

Vendredi dernier, les machinistes ont rejeté à 90 % l'entente de principe conclue avant Noël. Les 180 syndiqués devaient donner un préavis de 72 heures pour déclencher une grève, ce qu'ils ont fait samedi. Les négociations achoppent notamment sur les salaires et la conciliation travail-famille. Les employés sont sans contrat de travail depuis le mois d'août. Ils gagnent entre 16$ et 23$ de l'heure.

"On était encore prêts à négocier. On attendait une contre-offre de l'employeur qui s'est plutôt adressé aux tribunaux" a déclaré Michel Richer de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale. Effectivement, à la suite du rejet de l’entente, Swissport Canada a déposé une requête auprès du Conseil canadien des relations industrielles pour défaut de négocier de bonne foi. Ce dernier a donné raison à Swissport et a ordonné aux deux parties de reprendre les négociations sur la base de l'entente conclue le 21 décembre. Par conséquent, l'employeur offre au syndicat de retourner à la table de négociation le plus tôt possible.

D'ici à ce qu'un nouvel accord soit trouvé, un plan de contingence a été mis en place pour le ravitaillement des appareils à l'aide de personnel-cadre et d'employés d'autres aéroports.

"Nous tenons à rassurer les voyageurs et nos clients que nous avons les ressources compétentes et formées en place pour continuer les services de ravitaillement dans le respect de la réglementation fédérale" - Nathalie Bergeron, Associée et directrice générale, Swissport Montréal

Impact sur les voyageurs

Aéroports de Montréal se désole que les passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau se retrouvent malgré eux au cœur du conflit de travail opposant Swissport Fuelling à ses employés responsables du ravitaillement des aéronefs.

Par voie de communiqué, ADM a fait savoir que le centre de coordination des opérations de YUL est activé et une vigie 24 heures sur 24 est maintenue. La sûreté aéroportuaire et le SPVM ont déployé des mesures afin d’assurer la sécurité et la continuité des opérations.

ADM tient à rassurer les passagers que les opérations sont maintenues à l’aéroport, mais que le conflit pourrait occasionner des délais dans les horaires de vol. Il est, comme toujours, conseillé aux voyageurs de valider l’état d’un vol avant de se rendre à l’aéroport.

