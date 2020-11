Les travailleurs du secteur public lancent un cri d'alarme à François Legault

Les syndiqués du secteur public sont au bout du rouleau et veulent plus que des mercis du gouvernement Legault dans la lutte à la COVID-19. Les représentants d'un demi-million de travailleurs ont sonné l'alarme, ce matin, en manifestant à Montréal et Québec.

Les actions concertées de 8 syndicats dont la CSN, CSQ, la FIQ et la FTQ se sont déroulées simultanément à la sortie du pont Jacques-Cartier sur la Métropole et à l'Assemblée nationale à Québec. Des travailleurs se sont présentés avec un immense drapeau sur lequel on pouvait lire "On sonne l'alarme pour les services publics".

Les syndiqués veulent d'importantes améliorations dans leurs condictions de travail particulièrement en éducation et en santé. Ils dénoncent le manque d'ouverture de Québec alors que plusieurs conventions collectives sont échues depuis le 31 mars dernier.