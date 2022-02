Les trois entraîneurs font face à 8 chefs d'accusation

Les trois entraîneurs de basketball de l'École secondaire St-Laurent à Montréal font face à huit chefs d'accusation de nature sexuelle. Ils ont brièvement comparu cet avant-midi, au Palais de justice de Montréal.

Le responsable du programme, Daniel Lacasse, 43 ans, est accusé d'exploitation sexuelle sur une adolescente. Selon les mandats d'arrestation dont Noovo Info a obtenu copie, les gestes reprochés auraient été commis entre le 1er septembre 2010 et le 10 avril 2012 alors que Lacasse était en situation d'autorité ou de confiance.

L'entraîneur Charles-Xavier Boislard fait face à quatre chefs d'accusation, soit agression sexuelle, exploitation sexuelle, incitation à des contacts sexuels et contact sexuel sur une mineure de moins de 16 ans, de 2008 à 2010. L'homme de 43 ans est le seul à avoir été libéré, sous conditions.

Trois chefs d'accusation, soit agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels et contact sexuel, sont aussi déposés contre l'entraîneur, Robert Luu, 31 ans. Les gestes présumés auraient été commis plus récemment, soit entre 2014 et 2017, mais également à l'endroit d'une adolescente de moins de 16 ans.

La Couronne s'est opposée à la remise en liberté de Daniel Lacasse et Robert Luu, qui seront de retour en Cour demain.

Le SPVM recherche des victimes potentielles

Les trois hommes, arrêtés hier, pourraient avoir fait d'autres victimes, croit le SPVM. Le corps de police se lance donc à la recherche de celles-ci ou de toute autre information pouvant faire évoluer leur enquête.

«Puisque de nombreuses mineures ont fait partie des équipes sportives auxquelles les trois hommes sont liés au fil des ans, les enquêteurs ont des raisons de croire que d’autres jeunes filles pourraient avoir été victimes de gestes similaires, et ce, de 2005 à ce jour.» -le SPVM

Quiconque aurait été victime ou témoin d’actes répréhensibles de nature sexuelle commis par les accusés est invité à communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles au 514 280-8502 ou à se rendre à son poste de quartier. Toute autre personne qui souhaite partager, de façon anonyme et confidentielle, de l’information peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

(Avec la collaboration de Benoit Chevalier, journaliste Noovo Info)