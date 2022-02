Les Ukrainiens appelés à se défendre contre la puissante armée russe

La Russie est prête à cesser ses bombardements si l'armée ukrainienne rend les armes. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Ces dernières heures, l'armée russe a poursuivi ses bombardements contre Kiev, la capitale, où de fortes explosions ont été entendues.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a décrété la mobilisation générale pour se défendre contre ces attaques qui ont fait au moins 137 morts et 316 blessés, parmi les militaires et les civils. La population est invitée à prendre les armes et à concevoir des cocktails Molotov pour attaquer les chars d'assaut.

Parallèlement, le président Zelensky presse le Royaume-Uni à augmenter les sanctions économiques contre Moscou.

Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦’s defense and insidious attacks on Kyiv by the aggressor. Today 🇺🇦 needs the support of partners more than ever. We demand effective counteraction to the Russian Federation. Sanctions must be further strengthened.