Les vergers de Rougement en fleurs pour la fête des Mères

Les vergers de Rougemont seront en fleurs pour le week-end de la fête des Mères. Selon Tourisme Rougement, la floraison de plus d'un demi-million de pommiers s'annonce précoce ce printemps.

Une première en 10 ans

Il s'agirait de la floraison le plus hâtive depuis une décennie. Des températures plus élevées que la moyenne favorisent l'éclosion des bourgeons.

« Principalement c'est la chaleur qu'on a eu au mois de mars puis même en avril, des températures au dessus des moyennes de saison. Il ne faut pas non plus négliger l'automne très chaud qu'on a eu l'année passée. C'est une accumulation qui se produit dans l'arbre donc il était prêt à bourgonner. C'est à perte de vue. Ce sont des arbres blancs qu'on voit, comme des nuages. Ce spectacle peut durer 3-4 jours» - Benoit Bouthillier, propriétaire Vergers 3 Pommes, Rougemont

Les bourgeons sont actuellement au stade bouton rose, ce qui veut dire que les sépales et les feuilles sont écartés et laissent tranquillement voir les pétales repliés et roses des fleurs.

Le pic de la floraison pourrait être atteint dans la première quinzaine du mois de mai.

Un événement spectaculaire éphémère

L'événement qui ne dure que quelques jours est un attrait important pour la municipalité de Rougemont qui regroupe une dizaine de vergers d'envergure sur son territoire.

Les visiteurs sont invités à venir profiter du spectacle en respectant les consignes sanitaires.

Il sera également possible de découvrir les vergers en réalité virtuelle, une première pour Rougemont.

Pour une visite des vergers de Rougemont en vidéo 360 : https://www.youtube.com/watch?v=hnIGtYCIYE0