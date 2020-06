Les victimes de violence sexuelle ont accès à de l'aide juridique gratuite

Les victimes de violences sexuelles ou de harcèlement au travail ont une nouvelle ressource à leur disposition. Dès aujourd'hui, elles peuvent avoir recours aux services de Juripop pour obtenir du soutien juridique gratuit, partout au Québec.

Depuis le mouvement #MoiAussi, de l'accompagnement était offert dans le milieu de la culture, mais l'organisme a senti le besoin d'élargir ses services. 90 avocats ont ainsi été recrutés et formés à travers la province. Les services sont offerts dans plusieurs langues et des interprètes seront disponibles au besoin.

L'objectif est de permettre aux victimes de comprendre tous les recours qui s'offrent à elles. Cette aide s'adresse à toutes les victimes, peu importe leur sexe, âge, revenus ou statut d'immigration.

« Pas besoin de porter plainte à la police ou d'entreprendre quelque démarche juridique que ce soit. Notre rôle c'est de conseiller et d'assister les personnes dans l'évaluation et la compréhension de leurs droits. Jamais on ne va forcer qui que ce soit vers une démarche ou une autre. »

- Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.