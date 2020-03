Levée de la barricade ferroviaire à Kahnawake

Le blocus ferroviaire de Kahnawake est finalement levé.

Après plus de 3 semaine, les Mohawks ont décidé de déplacer leur barricade qui se trouvait sur la voie ferrée du Canadien Pacifique. Ils vont allumer un feu près du pont Mercier, geste symbolique en soutien à la nation Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique. Le Conseil de bande a indiqué que le brasier sera très visible, sans toutefois perturber la circulation.

Des manifestants mohawks avec des drapeaux et banderoles ont bloqué la route 132 dans les deux directions durant une demi-heure, à l'entrée du pont Mercier du côté de Saint-Constant. Cette entrave a causé un important bouchon de circulation. Les Mohawks se sont adressés aux médias, en présence des Peacekeepers.

Le blocus privait les usagers du train de banlieue de la ligne Candiac de service depuis maintenant 3 semaines. La circulation ferroviaire pourra reprendre sous peu.

Hier, le CN a procédé à une inspection de la voie ferrée près de la barricade. Une dizaine de camions, avec des pelles mécaniques, se sont présentés sur le site afin de déneiger les voies.

Mohawk protestors from Kahnawake say they are lifting the rail blockade and moving it into the green space at the foot of the Mercier bridge on the side heading into #Montreal. They say they continue to support the people of the #Wetsuweten Nation. #CJAD800 pic.twitter.com/dEP1d2nrgL