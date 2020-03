Libérez les détenus du Québec pour contenir la pandémie de COVID-19

La Ligue des droits et libertés demande au gouvernement Legault de réduire la population carcérale en libérant une grande partie des personnes actuellement incarcérées dans les centres de détention provinciaux.

Au moins 18 détenus sont actuellement placées en isolement dans un établissement de détention en attendant de savoir si ils sont infectés. 10 de ces 18 personnes sont détenues à la prison de Bordeaux à Montréal où les visites sont interdites jusqu'au 28 mars et peut-être plus.

"Le virus pourrait se propager comme un feu de forêt en raison de la surpopulation, de l'exiguïté et de la configuration architecturale des lieux. Le nombre de personnes infectées sera possiblement très élevé et les équipes de soins de santé de ces établissements ne sont pas outillées pour y faire face" - Lucie Lemonde, porte-parole de la Ligue des droits et libertés.