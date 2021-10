Liberté d'expression : L'humoriste Mike Ward a gain de cause

La Cour suprême du Canada donne raison à Mike Ward en concluant que l'humoriste n'a pas discriminé le chanteur Jérémy Gabriel en se moquant de lui dans un de ses spectacles.

Les juges sont partagés sur l'épineuse question de la liberté d'expression, mais essentiellement ils en viennent à la conclusion que les propos de Ward ne peuvent pas être pris au premier degré en violation de la Charte des droits et libertés et que le malaise causé volontairement sur scène avait pour but essentiellement de divertir l'auditoire.

Ce jugement renverse ainsi la décision de la Cour du Québec en 2019 qui avait condamné Mike Ward à verser 35 000$ à Jérémy Gabriel.

«Dans le cas d’une personnalité bien connue, comme pour toute autre personne, les tribunaux doivent prendre en compte les intérêts opposés qui sont en jeu, ainsi que le préjudice causé, et se demander s’il existe un intérêt public réel et identifiable justifiant les propos reprochés». - extrait du jugement

La Cour suprême conclut que le Tribunal des droits de la personne n'avait pas les compétences nécessaires pour se prononcer sur ce dossier. Jérémy Gabriel aurait pu déposer une poursuite en diffamation ce qu'il n'a pas fait.

RÉACTIONS

Mike Ward a d'abord réagi avec ce court message sur Twitter, cet avant-midi:

We did it Norm, we won. https://t.co/4SfHlVEAWi — Mike Ward (@MikeWardca) October 29, 2021

L'humoriste, qui n'a accordé aucune entrevue, a ensuite fait part de ses commentaires dans une vidéo qu'il a partagée sur Facebook en fin d'après-midi.

«Je ne suis pas heureux d'avoir gagné, je suis soulagé, il y a une différence. C'était tellement lourd, je ne voulais pas être celui qui allait créer un précédent pour les autres humoristes.» - extrait de la vidéo de Mike Ward

Mike Ward affirme aussi que ce n'est pas à la Commission des droits de la personne de décider ce qui peut être dit ou non dans un spectacle d'humour.

Il ajoute qu'il n'avait pas le choix de se battre et croit avoir fait ce que n’importe quel humoriste devrait faire. L'humoriste admet que le procès a « scrappé » sa santé mentale et sa santé physique.

«Je suis content de voir que les 10 dernières années de ma vie n'ont pas été gaspillées.»

Il termine sa vidéo en souhaitant du succès et du bonheur à Jérémy Gabriel.

L'humoriste était représenté par le criminaliste, Me Julius Grey, spécialisé dans les droits individuels. Rejoint par Noovo Info, il s'est dit très satisfait du résultat.