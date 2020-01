Lino Saputo menace de poursuivre Radio-Canada

L'homme le plus riche du Québec, Lino Saputo menace de poursuivre les journalistes de l'émission "Enquête" et la Société Radio-Canada.

Un reportage diffusé jeudi dernier laisse entendre que l'homme d'affaires, âgé de 82 ans, a entretenu des liens avec le crime organisé au Canada et aux États-Unis.

Dans une déclaration envoyée aux médias cet avant-midi, Lino Saputo affirme être "une personne intègre et honnête" et accuse l'équipe d'enquête de récupérer de "vieilles histoires".

"L'émission Enquête de Radio-Canada a tenté de me rendre coupable par association en rapportant des soi-disant liens entre moi et la mafia italienne. Ce reportage m'oblige à réitérer ce que je répète depuis des décennies : je suis une personne intègre et honnête et je l'ai toujours été. Je sais que je n'ai rien à me reprocher et que je ne me suis jamais associé au crime organisé". - Lino Saputo, déclaration écrite