LOGAN MAILLOUX: Geoff Molson s'excuse, le joueur demeure au sein du CH

Le propriétaire du Canadien présente ses excuses pour le repêchage controversé de Logan Mailloux, qui a partagé une photo de sa partenaire sexuelle sans son consentement.

Dans une lettre ouverte publiée ce midi à l'attention de «tous ceux qui ont été affectés par notre décision», Geoff Molson, indique que le jeune joueur demeure un membre de l'organisation, mais qu'il ne participera pas au camp d'entraînement cet automne. Sa situation sera réévaluée en cours d'année.

«Jouer dans la LNH est un privilège et non un droit.»

«Je comprends que vous vous attendez à plus de notre part et que nous vous avons déçus. En effet, les Canadiens de Montréal, c'est beaucoup plus qu'une équipe de hockey. Les gestes posés par Logan ne reflètent en rien les valeurs de notre organisation et je veux m'excuser pour le grave malaise que cette décision a causé.»