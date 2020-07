Loto-Québec met à pied temporairement 2250 employés, en raison de la crise de la COVID-19.

Il s'agit de personnel des casinos et salons de jeux qui vont tout de même rouvrir leurs portes le mois prochain. La Société d'État prend aussi d'autres mesures d'économie, dont la réduction de ses budgets, un gel des salaires, aucun boni à l'ensemble des cadres, un gel d'embauches et une réduction temporaire de la semaine de travail. Elle met fin aussi aux mandats des employés surnuméraires.

Loto-Québec affirme que cette décision vise à permettre un alignement entre ses besoins en effectifs et le niveau de ses activités.

«Les casinos, les salons de jeux, les appareils de loterie vidéo (ALV) et les Kinzo sont fermés depuis mars, et les ventes de loterie en magasin ont été interrompues pendant six semaines, entraînant une importante diminution du niveau d'activité de l'entreprise et une baisse significative de ses revenus. Ce contexte amène Loto-Québec à revoir son mode de fonctionnement, au même rythme que la reprise des activités commerciales.» indique Loto-Québec par voie de communiqué

Réouverture des casinos

Les casinos de Charlevoix et de Mont-Tremblant ainsi que les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières ouvriront leurs portes le 16 juillet. Celui du Lac-Leamy à Gatineau sera accessible une semaine plus tard (23 juillet). Le casino de Montréal ouvrira le 3 août. Le Réseau des ALV et Kinzo reprendra le 7 juillet, alors que le Bingo en réseau ce vendredi.

Évidemment, l'expérience sera bien différente en raison de la COVID-19. Le masque sera obligatoire pour les employés sur les aires de jeux et tous les clients qui eux ne pourront plus manipuler les cartes et jetons. Le personnel devra aussi porter une protection oculaire.

Il n'y aura plus de contacts tactiles avec les machines à sous. Les clients se verront plutôt remettre un stylet à embout de caoutchouc.

Chaque appareil de jeu sera nettoyé entre les clients et des plexiglas seront installés. Les établissements seront aussi désinfectés tous les jours. Les bars et salles de spectacles demeurent fermés, pour l'instant.

Les réservations se feront dorénavant en ligne et il y aura un nombre limite de personnes par casinos.