Loto-Québec recherche 4 millionnaires qui n'ont pas réclamé leur cagnotte

Si vous avez des billets de loto qui trainent c'est le temps de les faire valider, puisque Loto-Québec recherche les détenteurs de quatre billets gagnants.

Trois billets valent 1 000 000$ et un autre est d'une valeur de 2 500 000$. Ils ont été vendus en juillet dernier et en décembre, à Sorel-Tracy en Montérégie, dans la MRC de Maskinongé, les Laurentides et à Gatineau en Outaouais. Les gagnants ont un an pour réclamer leur lot.

Voici l'information sur les lots non réclamés :