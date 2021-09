LVL UP annule tout pour préserver la sécurité du public à Laval

Le festival de musique et d'arts visuels LVL UP de Laval annule sa 2e édition en lien avec les nombreuses fusillades sur le territoire de la ville. L'organisation s'est pliée aux recommandations de la sécurité publique qui craint des flambées de violence liées aux gangs de rue dans des concerts rap.

La programmation de LVL UP mettait en vedette Loud, ainsi que les rappeurs Mark Lavender, Racoon et plusieurs autres du 16 au 20 septembre. Le spectacle d'ouverture devait être assuré notamment par le Lavallois JPS. Il aurait ainsi présenté pour la première fois sur scène son album lancé en décembre après sa sortie de prison. Le chanteur de street rap «parle de ses démêlées avec la police, de la violence de la rue et de sa carrière en musique» selon le site web Signé Laval qui fait la promotion de la culture sur le territoire lavallois.

Le Service de police de Laval a recommandé à l'organisation de faire marche arrière après avoir remarqué l'intérêt de jeunes criminels pour certains évènements sur les réseaux sociaux. Trente-deux fusillades sont survenues sur son territoire depuis le début de l'année.

Tous les détenteurs de billet seront remboursés suite à l'annulation de l'évènement. LVL UP devait souligner sa deuxième édition cette année.