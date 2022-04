Maintenir le port du masque après le 15 avril?

Devrons-nous porter le masque au-delà du 15 avril?

Avec la 6e vague et le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, il y a de fortes chances, que la date ne tienne plus.

En entrevue à Radio-Canada, le directeur national par intérim de la santé publique du Québec, le docteur Luc Boileau, a laissé entendre que la date pourrait possiblement être repoussée au delà du 15.

Selon les plus récentes données du ministère de la santé, les hospitalisations liées à la Covid continuent d'augmenter. En date du premier avril, on en rapportait 1275. Soixante-deux patients étaient aux soins intensifs. La veille, le 31 mars, on dénombrait 3182 nouveaux cas.

Avec le sous-variant d'Omicron, le BA.2 qui se transmet plus rapidement, plusieurs experts sont d'avis que le port du couvre-visage doit être maintenu. Devant l'incertitude disent-ils vaut mieux être prudent.

Au cours des dernières semaines, toutes les autres provinces, dont l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, ont laissé tomber le port du masque à l'intérieur.

Selon Radio-Canada, le docteur Boileau doit annoncer lundi une décision à ce sujet.