Mais où est la baleine à bosse?

Après où est Charlie, on se demande où est la baleine à bosse qui a passé la semaine dernière à nager dans le fleuve St-Laurent à la hauteur de Montréal ?

Le rorqual a été vu pour la dernière fois en fin d'avant-midi dimanche, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, selon la plus récente mise à jour du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, ce matin. Depuis, il n'a fait aucune apparition.

La baleine se trouvait près du pont Jacques-Cartier, entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, samedi soir.

Une équipe de Pêches et Océans Canada patrouille présentement le fleuve en aval de Montréal, dans l'espoir de le localiser. L'escouade nautique du SPVM est également sur l'eau et parcours différents secteurs de Montréal. Des observateurs riverains sont aussi postés un peu partout le long du St-Laurent.

Parmi les scénarios envisagés, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins croit que la baleine ait finalement décidée de suive le courant et de retourner dans l'estuaire maritime vers le golfe du St-Laurent.

«C'est possible que la baleine ait passé rapidement dans les différents secteurs où elle avait été vue. Là, elle a le courant qui la porte, donc il serait possible qu'elle soit rendue à la hauteur de Québec et que dès demain elle soit déjà de retour du côté de Tadoussac ou même plus loin.» -Marie-Ève Muller, porte-parole du GREMM