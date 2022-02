Manifestation à Ottawa : le ton monte d'un cran

Les policiers continuent leur avancée pour déloger les manifestants qui siègent à Ottawa afin de dénoncer les mesures sanitaires en place.

Sur Twitter, la police rappelle les règles et invite les manifestants à quitter les lieux avec leur véhicule. Ils sont maintenant équipés plus lourdement pour faire face à la violence qu'ils dénoncent.

PROTESTORS : Nous vous avons dit de partir. Nous vous avons donné le temps de partir. Nous avons été lents et méthodiques, mais vous vous êtes montrés agressifs envers les agents et les chevaux. (1/2) pic.twitter.com/6WTeVcmIJS — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 19, 2022

Protesters continue to launch gas at police. Police response will be with public and officer safety in mind. — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 19, 2022

Le bruit fort que vous avez entendu était celui des officiers en ligne. Il a été utilisé pour résoudre une situation dangereuse. — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 19, 2022

Un manifestant qui a lancé une canette de gaz vers les policiers et a été arrêté en avant-midi samedi.

Bilan de vendredi

Vendredi, la police d'Ottawa a procédé à l’arrestation de plus de 100 personnes en plus de remorquer 21 véhicules, alors que les manifestants du « Convoi de la liberté » occupaient les rues de la capitale fédérale pour une 22e journée consécutive.

Des policiers de la Sûreté du Québec ont prêté main-forte aux forces de l'ordre déjà sur place. Selon la police, des manifestants qui ont participé au blocage des rues du centre-ville d'Ottawa ont décidé de partir de leur propre chef.

Around 4:30 AM this morning all four of us- the House Leaders in the House of Commons- agreed to cancel today’s House of Commons session that was scheduled to start at 7 AM. It is everyone’s hope that the Convoy will peacefully leave #Ottawa & will end their #OttawaOccupation. https://t.co/o3d7j1VTbb — Peter Julian (@MPJulian) February 18, 2022

Les manifestants et la police se sont livrés à un face à face peu avant midi. On rapporte que des enfants auraient été placés « entre les opérations de police et le site de la manifestation illégale. »

Arrestations et comparutions

Par ailleurs, l’organisateur du convoi de l’Ouest canadien vers Ottawa, Pat King, a été arrêté et accusé par les autorités de la capitale canadienne, vendredi.

« Je me suis fait arrêter par ces policiers. Ils m’ont coincé. Je vais vous donner plus de détails », a expliqué l’organisateur du « Convoi de la liberté » dans une publication en direct sur Facebook.

Charges laid in relation to Unlawful Protests in Ottawahttps://t.co/9oHKus0fDC#ottnews



La version française suivra sous peu… — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 19, 2022

Également, la police a déclaré que Tamara Lich, l’une des principales organisatrices de la manifestation du convoi qui paralyse le centre-ville depuis des semaines, doit comparaître devant le tribunal vendredi.

Mme Lich, 49 ans, de Medicine Hat, en Alberta, a été accusée d’avoir conseillé de commettre un méfait.

La police a aussi annoncé qu’un organisateur de la manifestation, Chris Barber, comparaîtrait également vendredi.

Selon la police, il a été accusé d’avoir conseillé de commettre un méfait, d’avoir conseillé de commettre l’infraction de désobéir à une ordonnance du tribunal et d’avoir conseillé de commettre l’infraction d’entrave à la police.

L’homme de 46 ans de Swift Current, en Saskatchewan, a été arrêté jeudi lors des manifestations devant la Colline du Parlement.

Une juge de la Cour de justice de l'Ontario a déclaré vendredi soir qu'une caution pouvait être accordée à M. Barber. La juge Julie Bourgeois l'a libéré moyennant une caution de 100 000 $ et aux conditions qu'il quitte l'Ontario avant le 23 février, qu'il n'endosse pas publiquement le convoi et qu'il n'ait aucun contact avec les autres principaux organisateurs de la manifestation. Mme Lich doit comparaître dans la salle d'audience d'Ottawa samedi matin et devait passer la nuit en prison en attendant son enquête sur le cautionnement.

M. King, Mme Lich et d'autres organisateurs du soi-disant « convoi de la liberté » ont également vu un gel temporaire de leurs comptes bancaires - y compris les fonds en bitcoins et en cryptomonnaie - à la suite d'une décision de la Cour supérieure de l'Ontario jeudi.

Action collective

Une action collective au nom de milliers de résidants du centre-ville d'Ottawa réclame des millions de dollars en dommages-intérêts pour le bruit et les graves perturbations causées par la manifestation.

La manifestation à Ottawa s'est rapidement propagée à d'autres parties du pays, perturbant les affaires et le commerce au milieu des inquiétudes que les extrémistes d'extrême droite et les groupes haineux tentaient d'utiliser les manifestations pour faire avancer leurs programmes idéologiques.

La police a commencé à dégager les manifestants du sud de l'Ontario, de l'Alberta et d'ailleurs plus tôt cette semaine. La police d'Ottawa, en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Police provinciale de l'Ontario, a commencé jeudi à arrêter les principaux membres du convoi.

Le chef de la police d'Ottawa avait démissionné mercredi au milieu de vives critiques sur l'état d'anarchie au centre-ville.

Avec des informations d'Étienne Fortin-Gauthier, Julien Denis et de la Presse canadienne