Manifestation contre les mesures sanitaires samedi à Montréal

Une manifestation contre les mesures sanitaires est prévue demain à Montréal. La marche appelée "Unis dans l'amour pour la liberté" se mettra en branle à 10h au parc Jarry.

Les participants sont ensuite invités à participer à un convoi qui se dirigera vers Ottawa. Des camionneurs de l'Est du Québec sont attendus à cette autre démonstration dans la capitale fédérale.

Sur la page Facebook de l'évènement on peut lire : "Des convois de l'Est (Keven Bilodeau - Un des organisateurs - en Beauce, Sherbrooke, Magog, Granby, Lac-Mégantic, etc) se joindra à nous pour former le plus gros convoi du Québec vers Ottawa. Venez nombreux (..) Ce convoi sera historique".

Selon LaPresse, la manifestation à Montréal est organisée par 9 collectifs qui appuient le mouvement des camionneurs. Les organisateurs veulent que la démonstration soit courte, mais intense.

La mairesse Valérie Plante a déjà indiqué qu'elle ne laissera pas des camions bloquer les rues de Montréal. Le SPVM et la Sûreté du Québec surveillent la situation de près. La police de Montréal dit être prête à intervenir en cas de débordement.