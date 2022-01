Manifestation des camionneurs à Ottawa: la ville prise d'assaut

Texte de la Presse Canadienne avec la collaboration d'Annie Gagnon, journaliste Noovo Info

Des milliers de personnes dont la majorité des camionneurs opposés à la vaccination obigatoire, se mobilisent devant le parlement en ce samedi frigorifique. La police ne rapporte aucun débordement pour le moment.

Dès 7 h samedi matin, un concert de klaxons a commencé à se faire entendre dans la capitale nationale.

Les manifestants s'opposent aux restrictions liées à la COVID-19, notamment les exigences transfrontalières pour les camionneurs et au gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada s'est adressé au médias samedi après-midi. Selon lui, l'urgence sanitaire n'a plus sa raison d'être. Il en a profité pour dénoncer la taxe imposée aux non-vaccinés au Québec.

''Ils (les camionneurs) veulent retrouver leur liberté, c'est simple. Il n'y a plus d'urgence sanitaire. Regardez dans d'autres pays, en Angleterre, en Floride, ils ont tous laissé tomber les mesures. Et au Québec on en rajoute. Le gouvernement veut imposer une taxe pour les non-vaccinés c'est injuste et discriminatoire. Aujourd'hui c'est un message d'unité et les gens sont ici unis sous le parapluie de la liberté. J'espère que dans quelques semaines, les gouvernements vont comprendre le bon sens et nous redonner notre liberté.''

- Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada