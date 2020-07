Martin Carpentier: recherches suspendues

Dix jours de recherches n'ont pas permis de retrouver Martin Carpentier. Les policiers ont suspendu les recherches hier soir. Tous les effectifs et le poste de commandement qui avaient été déployés ont quitté le secteur de Saint-Apollinaire sur la rive sud de Québec.

Par voie de communiqué, la Sûreté du Québec explique qu'elle «module» maintenant sa stratégie, sans donner plus de détails.

La SQ indique avoir reçu plus de 1000 signalements depuis le 8 juillet, jour de la disparition de deux filles du fugitif Romy et Norah Carpentier. Plus de 700 adresses ont été vérifiées depuis le début de la chasse à l'homme.

Carpentier est le principal suspect dans l'enlèvement de ses 2 filles dont les corps ont été retrouvés la semaine dernière.