Masque obligatoire dans les transports en commun

Si vous prenez l'autobus ou le métro, vous serez bientôt obligés de porter un masque.

Québec va le rendre obligatoire dans les transports en commun de toute la province. Le premier ministre François Legault en fera l'annonce demain lors d'une conférence de presse à Montréal, selon des informations obtenues par nos collègues de CTV News.

Il sera accompagné du directeur national de Santé publique, Dr Horacio Arruda, qui répète depuis quelques semaines qu'il envisageait sérieusement la possibilité puisqu'il est difficile de respecter le 2 mètres dans les autobus et le métro.

Jusqu'ici, le masque était fortement recommandé dans les transports en commun et les endroits publics où la distanciation physique n'est pas possible, comme l'épicerie.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se réjouit de cette décision:

«C’est une annonce qui tombe à point vu les données d’achalandage du transport en commun qui augmentent et la rentrée qui approche, ce qui signifie que de plus en plus de gens utiliseront le transport collectif dans la région métropolitaine.»