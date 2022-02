Mauricie: fermeture du Pont des Piles dès jeudi

Si vous empruntez régulièrement le Pont des Piles sachez qu'il sera fermé de façon préventive à compter de jeudi.

La décision a été prise en raison d'une dégradation importante du tablier du pont. Selon le ministère des transports, la structure qui enjambe la rivière Saint-Maurice sur l'autoroute 55, se dégrade plus vite qu'anticipée. La structure sera donc fermée jusqu’à ce que des travaux de renforcement soient réalisés.

Le pont des Piles est un pont à poutre-caisson en béton. C’est la seule structure de ce type sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

2 détours prévus pour les automobilistes

Deux routes de détour ont été prévues pour les automobilistes.

Pour la circulation locale, vous allez devoir prendre l'auroute 55, les routes 153 et 157, la 125e Rue, le rang Saint-Mathieu, les routes 359 et 153 puis l'autoroute 40. il s'agit d'un détour de 15 kilomètres environ. Pour la circulation en transit, les routes 153 et 359 puis l'autoroute 40, il s'agit d'un détour de 40 à 50 kilomètres.

Des signaleurs seront installés à des endroits stratégiques des chemins de détour pour favoriser la fluidité de la circulation, notamment lors des périodes les plus achalandées.

Le ministère affirme que tous les efforts sont déployés pour la réalisation des travaux de renforcement et ce le plus rapidement possible.

Les conséquences de cette fermeture seront importantes sur la circulation, notamment sur l’industrie du camionnage. Le ministère estime que plus de 11,000 véhicules empruntent le pont des Piles chaque jour, dont un bon nombre sont des poids lourds.