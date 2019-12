Menace de grève à l'aéroport Montréal-Trudeau pour le Jour de l'an

La menace de grève plane à nouveau sur l'aéroport Montréal-Trudeau pour le 1er janvier. La centaine d'employés de Swissport Canada, chargés du ravitaillement des avions, a rejeté hier à 90 % l'entente de principe conclue avant Noël entre leur syndicat et l'employeur.

Les discussions de médiation vont donc reprendre aujourd'hui, mais la possibilité d'une grève pour le jour de l'an n'est pas écartée. Le syndicat doit donner un avis de 72h avant de pouvoir débrayer, ce qui mènerait au 1er janvier si l'avis est déposé aujourd'hui.

Alors que le temps des fêtes est la période la plus achalandée de l'année, Swissport Canada pourrait demander à des cadres d'assurer le maintien de certaines activités.

Les syndiqués sont sans contrat de travail depuis le mois d'août, alors que les négociations achoppent surtout sur les salaires et la conciliation travail-famille.

Par voie de communiqué, les dirigeants de Swissport se sont dits surpris et déçus du résultat du vote, estimant avoir rencontré la majorité des demandes du syndicat.

« Nous sommes surpris et déçus du résultat du vote puisque nous avons rencontré la grande majorité des demandes du syndicat. La proposition était juste et incluait des améliorations importantes au niveau salarial et des conditions de travail. Nous voulons réitérer notre engagement à poursuivre nos activités. Les voyageurs, nos clients, nos partenaires et les autorités aéroportuaires peuvent être assurées que notre équipe consacrera tous ses efforts pour conclure une entente et continuer le service de ravitaillement pendant cette période achalandée, alors que nous retournons à la table de négociations. »

- Réaction de Swissport Canada, par voie de communiqué