Menaces contre François Legault: 2 hommes rencontrés par la SQ

Les propos en question feraient partie de cette capture d'écran du blogueur Xavier Camus relayée sur son compte Twitter. Le blogueur et professeur de philosophie traque les Québécois aux idées extrémistes sur internet pour y dénoncer leurs propos et menaces.

Deux hommes de 59 et 65 ans ont été rencontrés pour des propos menaçants envers un élu de l'Assembée nationale selon la Sûreté du Québec. Ils auraient voulu s'en prendre au premier ministre François Legault dans une publication Facebook.

Propos menaçants envers un élu de l’Assemblée nationale : deux hommes âgés de 59 et 65 ans ont été rencontrés par les enquêteurs. Dossiers seront soumis au DPCP. Les démarches se poursuivent.

Un internaute suggère carrément de tuer le premier ministre en lettres capitales.

Un des hommes rencontrés serait originaire de Ripon en Outaouais et l'autre de Québec. Le dossier est entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales qui devra décider s'il porte des accusations ou non.

Le blogueur Xavier Camus s'est donné pour mission de déstabiliser la haine sur les réseaux depuis l'attentat de la Mosquée de Québec en 2017. Il est notamment à l'origine de l'arrestation de Valentin Auclair pour incitation à la haine il y a quelques mois. L'homme originaire de Granby faisait l’apologie du nazisme sur les réseaux sociaux.