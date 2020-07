Menaces envers une journaliste : un homme des Laurentides est arrêté

Un jeune homme de Saint-Placide dans les Laurentides a été arrêté hier soir pour avoir fait des menaces sur les médias sociaux envers la journaliste Kariane Bourassa de TVA.

Guillaume Lagacé, 26 ans, pourrait aussi être accusé d'incitation à la haine à la suite de la manifestation antimasque de dimanche à Québec. Il a été libéré sous promesse de comparaître en octobre prochain. Son dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Lagacé n'a rien à avoir avec les deux hommes qui ont enlacé la journaliste, en pleine intervention en direct devant l'Assemblée nationale. Leur comportement a été dénoncé par plusieurs, dont la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, qui a qualifié le geste d'inacceptable lundi.

L'un des deux individus, Jean-François Mongrain, a d'ailleurs reconnu ses torts et présenté ses excuses dans une entrevue au Journal de Montréal.

RÉACTION DU SUSPECT

Guillaume Lagacé a vivement réagi à son arrestation sur les réseaux sociaux hier soir. Le suspect a fait plusieurs publications en l'espace de quelques heures.

L'homme se dit surpris et soutien que la journaliste Kariane Bourassa «l'incite à continuer» puisqu'elle ne lui a «pas bloqué l'accès à sa page pour l'empêcher de commenter à nouveau». Il poursuit en affirmant «Si jamais je me rend en Cour, ce qui est très peu probable, on va l'éduquer un peu.»

Capture d'écran d'une publication de Guillaume Lagacé sur son Facebook