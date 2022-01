Mesures sanitaires : La pizzéria Kesté renonce à rouvrir à pleine capacité

«Je trouve dommage que vous reculiez» «Boycott Kesté» Les commentaires désobligeants à l'endroit de la pizzéria Kesté de Montréal s'accumulaient sur les réseaux sociaux ce dimanche, après que les propriétaires aient annoncé que toutes les réservations pour la journée étaient annulées.

Le restaurant de l'avenue Fairmount Ouest s'est fait connaître à la grandeur du Québec il y a deux semaines en annonçant son intention de rouvrir complètement sa salle à manger le 30 janvier, sans demander le passeport vaccinal, défiant ainsi les règles gouvernementales.

«Nous avons reçu la visite des autorités de la ville» a expliqué le propriétaire Gianluca Esposito à Noovo Info cet après-midi. La Ville leur a fait clairement comprendre qu'ils risquaient des ennuis s'ils contrevenaient aux règles gouvernementales. Ils risquaient notamment de perdre leur permis d'alcool et d'écoper d'amendes salées.

Des explications ont aussi été données sur le compte Instagram de la pizzéria :

«Pour clarifier, les inspecteurs de la santé qui nous ont rendu visite samedi nous ont dit que pour chaque restaurant qui ouvre, les amendes pour chaque individu dans leur restaurant leur seront données non seulement mais aussi à nous ! Je sais que c'est de la folie ! Mais nous vivons avec des règles injustes et insensées. Notre espoir est de mettre fin à la discrimination, aux fermetures et aux confinements qui ne fonctionnent clairement pas. Notre objectif dans ce mouvement n'était pas seulement de pouvoir rouvrir mais de faire cesser la discrimination. De toute évidence, le code vax ne fonctionne pas car les entreprises sont toujours fermées».

Plus tôt cette semaine, la pâtissière de Jonquière, Stéphanie Hariot a elle aussi fait volteface après avoir reçu la visite des policiers à la suite de la réouverture de sa salle à manger.

Les salles à manger des restaurants rouvriront à 50% de leur capacité dès demain, lundi le 31 janvier. Le passeport vaccinal demeure en vigueur. Les établissements devront fermer à minuit et la ventes d'aliments et de boissons devront cesser à 23h00.