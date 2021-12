Mesures sanitaires : le gouvernement serre la vis pour le temps des Fêtes

Le premier ministre François Legault confirme ce que plusieurs redoutaient. Comme l'an dernier, son gouvernement recule sur les rassemblements des Fêtes qui ne pourront se tenir à 20 personnes, mais bien à 10, et ce, en raison de la hausse importante des cas de COVID-19 et de la présence d’Omicron dans la province.

« Je vais vous le dire d’avance, je n’ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, a lancé d’emblée le premier ministre. On a vu une explosion du nombre de cas. On est à plus de 3700 cas et les cas vont augmenter et les hospitalisations vont augmenter. »

Le premier ministre François Legault demande aux Québécois de réduire de moitié leurs contacts avec les autres.

La capacité d'accueil des commerces, bars, restaurants, gyms et salles de spectacles sera aussi réduite de 50% à compter de lundi pour un maximum de 250 personnes, a également annoncé le premier ministre, lors d’un point de presse tenu en fin d'après-midi jeudi. Même chose pour les églises et lieux de cultes, qui exigeront dorénavant le passeport vaccinal.

Les partys de bureau, le karaoké et la danse seront quant à eux interdits, à compter de lundi. Le gouvernement évaluera également le risque de maintenir les spectacles prévus ce week-end

Pour ce qui est des rassemblements de Noël, François Legault demande à la population québécoise de demeurer prudent puisque «le variant Omicron est très facile à attraper.»

«Si vous voulez faire une soirée de Noël, faites-en une, pas 5 soirées de 10 personnes, c'est ça qu'il faut retenir, il faut limiter le nombre de contacts durant cette période-là.» -Christian Dubé, ministre de la Santé

Malgré tout, Québec assure qu'il n'y aura pas de surveillance policière durant le temps des Fêtes afin de faire respecter la mesure. Questionné à savoir s'il ferait les choses autrement, concernant sa promesse de rassemblements de 20 personnes à Noël, François Legault a voulu rectifier le tir.

«Je ne pense pas qu’il y a quelques semaines, quelqu'un pouvait prédire qu'il y allait avoir 3700 cas au Québec, a répliqué le premier ministre. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Quand ça descend, il faut donner de l’espoir. Les décisions qu’on prend doivent être continuellement ajustées.»

Accélération de la vaccination

L'injection de la dose de rappel est devancée pour les Québécois de 60 ans et plus.

La Santé publique réduit l'intervalle entre la 2e et la 3e dose de 6 à 3 mois.

Les 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous à compter de lundi, alors que les 60 ans et plus pourront le faire dès le 27 décembre. Le personnel de la santé est également la priorité du gouvernement pour cette troisième dose.

« On a un réseau qui est déjà fragile, on a des travailleurs de la santé qui, depuis 21 mois, soignent les patients COVID-19. Ça s’accumule depuis presque deux ans. » -François Legault

M. Legault assure que la troisième dose de vaccin est bel et bien efficace pour protéger contre le variant Omicron et que les Québécois pourront recevoir une troisième dose dès les prochains mois.

Retour en classe repoussé pour les jeunes au secondaire ou aux études supérieures

Les écoles primaires rouvriront comme prévu au début du mois de janvier, alors que les élèves du secondaire, du Cégep et de l'université retourneront sur les bancs d'école dans la semaine du 10 janvier.

C'est également le retour au masque en classe pour tous.

Hausse des hospitalisations

Des projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), rendues publiques jeudi, indiquent que selon un scénario établi le 15 décembre et tenant compte de données émanant de l’Afrique du Sud sur la propagation du variant Omicron, le nombre des hospitalisations pourrait croître de façon importante au cours des prochaines semaines.

« Selon ce scénario appliqué à notre contexte, la forte croissance du nombre de cas devrait se traduire par une augmentation marquée du nombre d’hospitalisations quotidiennes au cours des prochaines semaines et conséquemment du taux d’occupation des lits réguliers et de soins intensifs », écrit l’INESSS dans un communiqué.

Le ministre Dubé a d’ailleurs réagi aux projections de l’INESSS en affirmant, sur Twitter, que « selon ce scénario (…), la capacité hospitalière pourrait être atteinte à compter du 8 janvier ».

(Avec la collaboration de Noovo Info)