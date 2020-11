MÉTÉO: Après la neige, l'été des Indiens débarque au Québec

Les retardataires qui ont encore leurs meubles de patio et le BBQ à leur disposition auront l'occasion de s'en servir ces prochains jours! Environnement Canada prévoit un changement d'air mercredi accompagné d'une hausse des températures qui pourraient atteindre 18 °C samedi.

De jeudi à lundi, Environnement Canada prévoit du soleil et des maximums variant de 14 °C à 17 °C à Montréal. Les nuits seront également plus chaudes avec un minium de 8 degrés.

«On va avoir une remontée du mercure spectaculaire. On va se retrouver largement au-dessus des normales de saison dans une grande partie du sud du Québec. Ça ne s'accompagnera pas de mauvais temps, mais ça va être plutôt des belles journées ensoleillées pour profiter de l'extérieur ces prochains jours.» - Simon Legault, météorologue Environnement Canada.

Un scénario similaire est prévu à Sherbrooke et Saint-Jean-sur-Richelieu où on prévoit un maximum de 18 °C samedi. On pourrait même battre le record de 18,3°C le 7 novembre 1996 à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pratiquement un bond de 20 degrés par rapport à aujourd'hui (mardi) et tout un contraste avec les flocons de lundi et mardi dans le Grand Montréal.

Plus à l'Ouest, il faudra attendre à lundi avant de voir un premier nuage à Gatineau où le maximum sera de 15 °C jeudi et vendredi. Pour ce qui est de l'Abitibi, les températures seront aussi plus douces avec du temps ensoleillé et un maximum de 12 °C à Val d'Or.

Le temps sera généralement clément, mais avec la présence de nuages pour la grande région de Québec. Le maximum sera de 13 °C samedi. Les normales de saison ne dépassent généralement pas les 7 °C au début novembre sur l'ensemble de la province.

Environnement Canada prévoyait un automne chaud après un mois de juillet record cet été. Les météorologues n'auront visiblement pas tort d'ici le début de la semaine prochaine.