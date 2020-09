MÉTÉO: Des ressentis à près de 30°C en fin de semaine

C'est le temps de repartir le chauffe-eau si vous avez une piscine à la maison. L'été effectuera un retour en force pour s'accrocher jusqu'à lundi à Montréal.

Les températures douces depuis le début de l'automne resteront avec nous tout le week-end et une bonne partie de la semaine prochaine. On ne peut cependant pas parler "d'été indien" puisqu'il n'y pas encore eu de gel au sol dans le sud de la province.

Pour samedi et dimanche, on aura droit à deux journées ensoleillées. Le mercure grimpera jusqu'à 24°C et 26 °C dans le Grand Montréal. On ressentira jusqu'à 29 °C avec le facteur humidex. Ce sera le moment idéal pour chauffer le BBQ en respectant les règles de distanciation sociale imposées par Québec. Les nuits seront aussi relativement chaudes avec des températures variant entre 15°C et 20°C.

Des températures similaires sont attendues dans le Centre-du-Québec et en Estrie.

«En un mois, on va perdre 1 heure et demie de durée du jour. Les nuits commencent à être longues. Le soleil sera aussi moins fort parce qu'il sera plus bas à l'horizon. Ce sera de plus en plus difficile d'avoir ces poussées de chaleur là. On va devoir profiter des prochains jours.» - Jean-Philippe Bégin, météorologue Environnement Canada

La dépression météo responsable de ce temps chaud fera place à des nuages et de la pluie en début de semaine.

Les experts prévoient un automne généralement doux cette année avec des températures au-dessus des normales et des précipitations moins fréquentes.